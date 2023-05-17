Обеспечение суверенитета российской системы образования обсудили на форуме в МПГУ

В Московском педагогическом государственном университете открылся Всероссийский образовательный форум "Государственная ценностная политика в системе образования". На пленарной сессии обсудили значение воспитательной работы в системе образования и возможности участия в ней семьи и молодежных организаций.

"Мы строим суверенную систему образования с опорой на достижения нашей науки и культуры. Создаем единые учебники и федеральные основные образовательные программы, программу воспитательной работы. Остаются вопросы, которые еще нужно решить, но уже намечена верная траектория движения. Нужно и дальше совершенствовать методику, подготовку учителей, развивать хороший кругозор у ребят, прививать любовь к Родине. Важно формировать мировоззрение начиная со школы, учителям необходимо переводить сохранение ценностей в практическую плоскость", – приветствовал участников Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Участие в мероприятии приняли также председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова, председатель Правления Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение Первых" Григорий Гуров, президент Российской академии образования Ольга Васильева и ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.

Ольга Казакова в своем выступлении обратила внимание на слаженную совместную работу школ и других образовательных учреждений, семей и органов исполнительной власти по формированию правильных ценностных ориентиров у детей.

"Дорогие коллеги, очень ценно, что у нас сформировался диалог. Сегодня в большом количестве проводятся такие профессиональные форумы, и важно, чтобы наш разговор был открытым и честным, чтобы рождались серьезные решения. Наша общая важнейшая цель – обеспечение единства образовательного пространства, а также баланса тех прав и обязанностей, которые есть у всех участников образовательного процесса", – отметила она.

В рамках форума состоялась экспертная сессия "Концептуальные подходы к стратегии развития российского образования" с участием Министра просвещения и членов Ассоциации развития педагогического образования (АРПО). Они обсудили проведение в школах и педагогических университетах церемоний поднятия Государственного флага и исполнения гимна, а также работу по формированию новых подходов к высшему образованию в педагогических вузах.

Алексей Лубков обозначил важность неформального характера мероприятий воспитательной программы, чтобы у учащихся складывалось уважительное отношение к традиционным ценностям и государственным символам.

"Московский педагогический государственный университет единственный из педагогических вузов принимает участие в пилотном проекте по совершенствованию системы высшего образования, стартовавшем по Указу Президента от 12 мая 2023 года. Это начало конкретной работы по созданию современной национальной системы высшего образования и по укреплению платформы для развития педвузов. Следом за разработкой нормативов потребуется перейти к выработке комплексной программы действий для укрепления нашего единства на основе традиционных национальных ценностей, учитывая лучшие практики и ориентируясь на новые тенденции развития", – добавил он.

Заместитель Председателя АРПО, первый проректор МПГУ, директор Всероссийского научно-методического центра "Философия образования" Наталья Склярова рассказала о концептуальных подходах к стратегии развития российской школы, обозначила принципы будущего отечественной системы образования во исполнение указов Президента Российской Федерации "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации", "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей".

"В связи со сложившейся геополитической ситуацией, связанной с беспрецедентными санкционными мерами давления на российское общество, в российском образовании происходит смена педагогического вектора. Основными направлениями обозначены образовательный суверенитет, традиционные российские духовно-нравственные ценности, формирование единого образовательного пространства, повышение статуса педагога, внедрение информационных технологий, дополняющих систему образования. Совместными усилиями с профессиональным сообществом мы сможем отстоять суверенитет российской системы образования", – сказала она.

Спикером круглого стола "Учитель и родитель - проводники государственной образовательной политики через коллегиальные органы управления образовательной организации, задачи и методы их решения" стала Мария Смагина, заместитель директора по вопросам реализации государственной политики в сфере общего образования ИСРО, кандидат социологических наук, доцент. Тема доклада Марии Викторовны: "О роли учителя и родителя в реализации государственной политики в сфере общего образования". В своем выступлении Мария Викторовна рассказала об огромной научно-методической работе, проводимой ИСРО, и об особенностях ценностной социализации молодежи.

Справочно

Всероссийский образовательный форум "Государственная ценностная политика в системе образования" проходит в МПГУ 17–18 мая. Организаторы мероприятия – Минпросвещения России, МПГУ, ВНМЦ "Философия образования", Ассоциация развития педагогического образования. Сессии форума посвящены вопросам реализации государственной ценностной политики в процессе преподавания обществознания, истории, русского языка и литературы в школе, истории и основ российской государственности в вузе, гражданско-патриотического воспитания.

Резолюция по итогам форума будет опубликована на сайте МПГУ в разделе ВНМЦ "Философия образования".