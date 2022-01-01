Обращение министра просвещения в связи с 82-й годовщиной начала Великой Отечественной войны

Дорогие друзья!
В отечественной и мировой истории есть особые даты, которые мы не вправе забывать. Сегодня такой день: 82 года назад фашистская Германия вероломно вторглась на территорию нашей страны – началась Великая Отечественная война.
В этот день мы чтим память погибших и подвиг поколения победителей. В каждой российской семье есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной, которая бережно хранится и передаётся из поколения в поколение.
Важно, что наше общество объединяется сегодня для защиты исторической достоверности. Именно историческая правда, традиционные национальные ценности, любовь к Родине, верность Отечеству служат и будут служить основой для воспитания подрастающего поколения России.
Министр просвещения Сергей Кравцов