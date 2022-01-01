Образовательно-просветительский проект "Русские географические названия: история открытий"

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас познакомиться с циклом научно-популярных фильмов "Русский Атлас" образовательно-просветительского проекта "Русские географические названия: история открытий". Материалы разработаны НКО "Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая".

Фильмы будут интересны всем, кто интересуется путешествиями и историей географических открытий.

Видеоматериалы можно использовать при изучении школьных курсов истории, географии, а также для самостоятельной работы и проектной деятельности обучающихся основного общего образования.

Ознакомиться с видеоматериалами:

"Русский Атлас" (фильм первый)

"Русский Атлас" (фильм второй)

"Русский Атлас" (фильм третий)