Образовательно-просветительский проект "Русские географические названия: история открытий"

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас познакомиться с циклом научно-популярных фильмов "Русский Атлас" образовательно-просветительского проекта "Русские географические названия: история открытий". Материалы разработаны НКО "Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая".
Фильмы будут интересны всем, кто интересуется путешествиями и историей географических открытий.
Видеоматериалы можно использовать при изучении школьных курсов истории, географии, а также для самостоятельной работы и проектной деятельности обучающихся основного общего образования.
Ознакомиться с видеоматериалами:
"Русский Атлас" (фильм первый)
"Русский Атлас" (фильм второй)