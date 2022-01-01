Окружное совещание для региональных команд Уральского федерального округа

20 июня 2023 г. состоялось окружное совещание с педагогическим сообществом субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, по актуальным вопросам введения ФГОС общего образования и ФООП.

В совещании приняли участие более 500 представителей региональных органов исполнительной власти в сфере образования, институтов развития образования и образовательных организаций из 6 субъектов УФО: Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

С приветственным словом к участникам окружного совещания обратилась Анна Александровна Тимофеева, заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России, обратив внимание на то, "какая масштабная работа ведется с целью сохранения и развития единого образовательного пространства, являясь государственной задачей и откликом на запрос педагогов и родителей".

Работу совещания продолжили специалисты Института стратегии развития образования, который осуществляет методическое обеспечение единства содержания общего образования и ведет масштабную методическую поддержку, снижающую нагрузку на педагогов, в виде обновленных версий конструкторов рабочих программ и учебных планов на портале Единое содержание общего образования.

Участникам совещания были представлены итоги проведенных Институтом мониторингов готовности общеобразовательных организаций и педагогов к введению ФГОС НОО и ООО, а также - результаты диагностики функциональной грамотности школьников. Особый интерес вызвали результаты исследований в Тюменской области, значительно превышающие результаты в среднем по стране.