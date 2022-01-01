Окружное совещание по актуальным вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных образовательных программ в Сибирском федеральном округе

В Иркутске 18 - 19 августа 2023г. состоится окружное совещание с региональными командами субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ по актуальным вопросам введения ФГОС и ФООП.

Организаторами окружного совещания являются департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации и ФГБНУ "Институт стратегии развития образования".

С 1 сентября 2023 г введение федеральных образовательных программ является обязательным для всех образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Совещание проводится в целях обеспечения методического сопровождения педагогического сообщества в условиях внедрения ФООП.

Участники на практике смогут потренироваться создавать учебные планы в Конструкторе учебных планов и рабочие программы в Конструкторе рабочих программ.

Специалисты Института стратегии образования поделятся практическим опытом работы с Федеральным перечнем учебников в условиях обновления содержания образования.

В рамках программы совещания состоится обмен опытом региональных команд по обеспечению введения обновленных ФГОС и ФООП "Эффективные решения и актуальные практики" Участники получат ответы экспертов на вопросы, поступившие на Горячую линию Министерства просвещения Российской Федерации.

Совещание пройдет на площадке Института развития образования Иркутской области по адресу: ул. Красноказачья, дом 10 а

Справочно

Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации совместно с специалистами ФГБНУ "Институт стратегии развития образования" проводят серию окружных совещаний с региональными командами субъектов Российской Федерации по актуальным вопросам введения ФГОС и ФООП. Ранее окружные совещания в очном формате прошли в Самаре (ПФО) и Санкт-Петербурге (СЗФО) https://edsoo.ru/Okruzhnie_soveschaniya.htm, в дистанционном формате – в ЦФО, ЮФО, УФО и СФО.