Онлайн-конференция министра просвещения Сергея Кравцова уже завтра!

Она пройдёт в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на тему "Суверенная система образования: итоги учебного года".
Министр представит ключевые итоги года, федеральные образовательные программы, которые будут запущены в школах с 1 сентября, а также ответит на вопросы:
какие задачи ставит перед собой Министерство просвещения в Год педагога и наставника?
каковы ключевые успехи на пути формирования суверенной системы образования?
насколько эффективно осуществляется интеграция новых регионов в единое образовательное пространство?
какие меры поддержки учителей планируется реализовать в дальнейшем?
Подключайтесь к трансляции 25 мая в 10 часов по московскому времени.
#ГодПедагогаНаставника #ГПН_2023