Онлайн-конференция министра просвещения Сергея Кравцова уже завтра!
Вчера

Онлайн-конференция министра просвещения Сергея Кравцова уже завтра!

Она пройдёт в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на тему "Суверенная система образования: итоги учебного года".

Министр представит ключевые итоги года, федеральные образовательные программы, которые будут запущены в школах с 1 сентября, а также ответит на вопросы:

какие задачи ставит перед собой Министерство просвещения в Год педагога и наставника? 
каковы ключевые успехи на пути формирования суверенной системы образования? 
насколько эффективно осуществляется интеграция новых регионов в единое образовательное пространство? 
какие меры поддержки учителей планируется реализовать в дальнейшем?

Подключайтесь к трансляции 25 мая в 10 часов по московскому времени.

#ГодПедагогаНаставника #ГПН_2023

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