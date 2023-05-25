Онлайн-конференция министра просвещения Сергея Кравцова уже завтра!

Она пройдёт в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на тему "Суверенная система образования: итоги учебного года".

Министр представит ключевые итоги года, федеральные образовательные программы, которые будут запущены в школах с 1 сентября, а также ответит на вопросы:

какие задачи ставит перед собой Министерство просвещения в Год педагога и наставника?

каковы ключевые успехи на пути формирования суверенной системы образования?

насколько эффективно осуществляется интеграция новых регионов в единое образовательное пространство?

какие меры поддержки учителей планируется реализовать в дальнейшем?

Подключайтесь к трансляции 25 мая в 10 часов по московскому времени.

#ГодПедагогаНаставника #ГПН_2023