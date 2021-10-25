Опубликован сборник аналитических материалов «Обновление содержания общего образования: мнение участников образовательного процесса»

В Институте опубликован сборник аналитических материалов, созданный в целях научно-методического сопровождения внедрения ФГОС ООО и НОО в рамках государственного задания № 073-00007-21-00 ФГБНУ "Институт стратегии развития образования Российской академии образования" по проекту "Обновление содержания общего образования" (руководитель проекта: чл.-корр. РАО, д.п.н., заведующий лабораторией общего социально-гуманитарного образования Института А.Ю. Лазебникова). Научный редактор: д.п.н., проф., ведущий научный сотрудник лаборатории научной экспертизы проектов и программ Института Ю.С. Тюнников. Авторский коллектив: к.п.н. Т.П. Афанасьева, чл.-корр. РАО, д.п.н. Лазебникова, к.п.н. И.М. Логвинова, к.п.н. Е.Н. Молодых, д.п.н. Ю.С. Тюнников.

В книге представлены аналитические материалы серии исследований, включающих: оценку педагогическим сообществом потенциала ФГОС среднего общего образования, практики его внедрения и реализации, предложения по его совершенствованию; изучение отношения участников образовательного процесса к обновлению содержания общего образования на современном этапе развития системы образования; отношение педагогического сообщества к проблемам обучения детей с ОВЗ и детей мигрантов, а также возможностям их решения. Исследования позволяют обозначить актуальные проблемы и первоочередные направления повышения качества общего образования.

Книга носит практико-ориентированный характер, адресована специалистам в области управления системой общего образования, педагогическим работникам (директорам школ, их заместителям, методистам, учителям), преподавателям и студентам педагогических вузов, а также всем тем, кто интересуется проблемами разработки и практической реализации ФГОС общего образования.

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