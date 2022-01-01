Первая всероссийская научно-практическая конференция «Артековские чтения» открылась в МДЦ «Артек»

31 июля в Международном детском центре "Артек" открылась Всероссийская научно-практическая конференция "Артековские чтения" на тему "Суверенная национальная система образования: вызовы воспитания". Участники события – представители Министерства просвещения и высшего образования, руководители региональных органов управления образования и институтов повышения квалификации, а также управленческие команды образовательных учреждений (директора, заместители директоров, советники по воспитанию) из 27 субъектов РФ. В центре внимания участников пленарной сессии – вызовы воспитания, имеющие важное значение для настоящего и будущего России. Конференция продлится до 2 августа.

Обращаясь с приветственным словом к участникам конференции, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Наталия Наумова подчеркнула, что перспективы развития системы воспитательной работы сегодня – это государственный приоритет, а все программы воспитательной работы, от дошкольного образования до вузов, объединены на основе базовых ценностей, значимых для всего общества и отраженных в ключевых документах жизненно важных для нашего государства: "Сегодня мы говорим уже о едином воспитательном пространстве. "Артек" стал первым центром разработки и реализации программы повышения квалификации советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями".

В свою очередь директор "Артека" Константин Федоренко подчеркнул важность обсуждаемой на конференции темы: "Нам есть, чем гордиться. И именно сейчас настало время, когда мы вместе с вами можем об этом поговорить. Я горжусь Россией! Как этот путь от семьи, школы, малой родины, государства российского пройти ребёнку? Как нам вместе с вами его сопроводить? Как сделать ребёнка не объектом, а субъектом воспитательного процесса? Как сформировать эту ценность гордости за свою страну? Об этом мы будем говорить на конференции. А что касается "отмены" России, хочу сказать, что недавно в "Артеке" мы открывали памятник послу мира, легендарной девочке Саманте Смит, которая в прошлом веке побывала в "Артеке" по приглашению Андропова. После этого события Министр просвещения Сергей Кравцов встречался с детьми из 52 стран. Все обменивались книгами о дружбе, а Министр подарил каждому ребенку книгу Пушкина. И когда он спросил: "Вы Пушкина читали?" Все представители иностранных государств, их было около 70 девчонок и мальчишек, подняли руки. Поэтому уверен, все предпосылки к успеху в решении всех вопросов, не только в рамках сегодняшней нашей встречи и этих трёх насыщенных дней, у нас есть!"

Константин Федоренко выразил уверенность, что время, проведенное в "Артеке", наполнит педагогическую деятельность участников конференции новыми смыслами!

На протяжении трех дней участники конференции будут обсуждать вопросы развития воспитательной деятельности в современной государственной политике; ценностно-мировоззренческие основания российского образования; сохранение традиционных ценностных смыслов и актуализация общественно-значимых ориентиров; развитие единого воспитательного пространства; ресурсное обеспечение процесса воспитания.

Вопросы воспитания сегодня актуальны, как никогда. Традиционные ценности, которые сегодня закладываются в детях, являются условием стабильности и консолидации нашего общества завтра. И сегодня Институт изучения детства, семьи и воспитания выступает коммуникационной площадкой для всех организаций, занимающихся вопросами воспитания и профилактики, площадкой для выработки инструментов формирования единого воспитательного пространства на всей территории страны.

Пленарное заседание "Вопросы развития воспитательной деятельности в современной государственной политике" открыла Наталья Агре, директор ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания", выступив с докладом "Федеральные программы воспитания". Отмечая актуальность обсуждаемой темы, Наталья Агре сказала: "Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения подготовить предложения по установлению единых требований к организации воспитательной работы на всех уровнях образования. Это поручение содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Мне кажется, что это одна из основных задач государства, которая требует нашего внимания. Сегодня мы собрались в "Артеке", в месте, где начинаются очень многие инициативы в сфере образования и воспитания. Например, здесь появилось первое в стране первичное отделение "Движения Первых", что тоже является, на мой взгляд, исторической датой в области воспитания. И не только это... Здесь, в целом, проводится большое количество мероприятий, включая обучение советников директоров школ по воспитанию. Сегодня на научной конференции мы тоже обсуждаем те действия в системе воспитания, которые помогут дальше всем организациям и подразделениям строить сильную и единую систему воспитания в стране".

Владимир Кикнадзе, заместитель главного редактора "Военно-исторического журнала", доктор исторических наук, кандидат военных наук, доцент, полковник, представил доклад на тему "Образовательный потенциал федерального проекта "Без срока давности". Патриотическое воспитание спикер назвал одним из важнейших направлений воспитания молодёжи: "Это именно тот фундамент, который в дальнейшем обеспечивает получение тех знаний, которые надёжно и успешно используются молодым человеком после получения профессии в своей профессиональной деятельности, его становлении как гражданина государства. Того человека, на которого наша Родина может рассчитывать, в том числе в трудные периоды своей истории. Человек должен преодолевать сложности. Человек должен принимать важные решения. И без воспитания, без формирования у молодого человека таких качеств характера, как воля, целеустремлённость, самопожертвование, строить и развивать наше государство невозможно".

Владимир Кикнадзе подчеркнул значимость проводимого мероприятия именно в "Артеке": "Во-первых, "Артек" – это столица детства, сюда приезжают дети из всех регионов Российской Федерации. А сегодня на международной смене здесь находятся и дети, представляющие 52 государства. Именно в таком формате, когда встречаются дети, представляющие разные регионы, разные народы, разные национальности, появляется возможность формирования дружбы, формирования взаимопонимания, налаживания культурных мостов в сфере образования вот на таком близком и человеческом общении. Во-вторых, у "Артека" огромный опыт педагогических традиций, сильные педагогические кадры, которые понимают, как работать в детском коллективе, особенно во временном детском коллективе, где как раз-таки наиболее остро проявляются те или иные черты характера, и они позволяют формировать у детей навыки межличностного общения, миропонимание и расширение своего мировоззрения".

Еще одной темой для разговора стала "Университетская среда будущего учителя. Вызовы времени и практика достижений". Данное направление представила Ирина Кокоева, и.о. ректора ФГБОУ ВО "Государственный университет просвещения", подчеркнув, что государственный университет просвещения поддерживает реформу высшего образования, которая направлена на создание практикоориентированных программ обучения, обеспечивающих студентов необходимыми компетенциями и навыками для работы по профессии уже при получении базового высшего образования.

Выступая с докладом "Уклад жизни как системообразующий фактор воспитательного процесса в МДЦ "Артек", Альбина Мурашова, заместитель директора по образованию ФГБОУ "МДЦ "Артек", кандидат педагогических наук, рассказала о том, что уклад жизни "Артека" – это свод неписанных законов, который несёт в себе систему правил, традиций и ценностных отношений, по которым устроена жизнедеятельность детей и взрослых. Уклад "Артека" держится Единством: единством духа, смыслов и общностью дел.

Представители образовательных учреждений уверены, что обмен научно-методической информацией и практическим опытом позволит вывести воспитательную деятельность на уровень, соответствующий современным вызовам. Всех ждет насыщенная трехдневная программа – панельные дискуссии, доклады, презентации, мастер-классы, диспуты, на которых участники конференции смогут обменяются научно-методической информацией и практическим опытом по вопросам развития воспитательной деятельности суверенной национальной системы образования, познакомиться с актуальными научными исследованиями проблем воспитания детей и молодежи.

"Приглашение на Всероссийскую научно-практическую конференцию "Артековские чтения" в качестве экспертов – значимое достижение для всего профессионального сообщества Навигаторов детства. Для наших специалистов тема конференции "Суверенная национальная система образования: вызовы воспитания" – это, прежде всего, возможность поделиться уникальными практиками с коллегами из других регионов. В процессе работы над созданием и развитием эффективных воспитательных пространств наши советники приобретают опыт, который только предстоит систематизировать, выдвигают идеи, которые только начали расти до масштабов всей страны, но об этих открытиях и успехах уже сейчас можно и нужно говорить со всеми, кто заинтересован в качественных преобразованиях российской системы воспитания. МДЦ "Артек" стал первой в России площадкой, где проходят обучение управленческие команды образовательных организаций. Наше сотрудничество в этом направлении положило начало новому этапу развития сообщества Навигаторов детства и комплексного подхода к формированию воспитательной среды внутри каждой школы и учреждения СПО нашей страны. О возможностях такого инновационного подхода к повышению квалификации педагогических кадров мы тоже готовы рассказать в рамках "Артековских чтений", – поделился директор ФГБУ "Росдетцентр" Александр Кудряшов.

Организаторы мероприятия: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ "МДЦ "Артек". Партнеры: ФГБУ "Российский детско-юношеский центр"; ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО"; ООГД "Движение Первых"; АНО ЦИСМ; Российское общество "Знание"; ФГБОУ ВО "Государственный университет просвещения"; ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный университет".