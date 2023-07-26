Почти 355 тысяч абитуриентов подали заявления на педагогические специальности в педвузы Минпросвещения России

Число заявлений от абитуриентов в основной период приемной кампании 2023 года выросло на 90 тысяч по сравнению с 2022 годом. Наибольшее количество заявлений было подано в Московский педагогический государственный университет, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Новосибирский государственный педагогический университет и Государственный университет просвещения.

"Желание получить педагогическую специальность в 38 педуниверситетах и их 12 филиалах изъявили почти 355 тысяч человек. Педагогическое образование сохраняет лидирующие позиции и входит в число востребованных направлений у абитуриентов 2023 года. Это особенно приятно констатировать в Год педагога и наставника. Молодые люди видят, что в педвузах дают уникальное образование, совмещающее фундаментальные знания и важные практические компетенции, которые пригодятся и в профессиональной деятельности, и в различных сферах жизни. А в будущем их ждет интересная работа, которая даст возможность для саморазвития и совершенствования своего мастерства", – прокомментировал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

25 июля приемные комиссии вузов завершили прием документов на обучение за счет бюджета, 27 июля будут опубликованы конкурсные списки, а зачисление пройдет в два этапа: 28–30 июля – приоритетное для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний, с 3 по 9 августа – основное. При этом важно не пропустить срок окончания приема оригиналов документов об образовании (28 июля и 3 августа соответственно).

В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, педвузы могут провести дополнительное зачисление на них. С 10 августа начинается прием оригиналов документов в рамках дополнительного зачисления по программам бакалавриата и специалитета. Приказы о зачислении должны быть изданы не позднее 14 августа.

Дополнительное зачисление по программам бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг, по программам магистратуры проводится в сроки, установленные организацией. В целом дополнительный прием на обучение завершится не позднее 29 августа.

Более подробную информацию можно получить в приемных комиссиях образовательных организаций.

Справочно

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, входят 38 педагогических вузов. Их задача – обеспечить формирование учителя новой формации, обладающего инновационным мышлением, владеющего современными образовательными технологиями. Кроме того, педвузы сами становятся источниками педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на развитие индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся.