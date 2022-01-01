Подготовку к новому учебному году обсудили на совещании с педагогами из новых регионов

Более 100 представителей педагогического сообщества новых субъектов Российской Федерации приняли участие в совещании по актуальным вопросам обновления содержания общего образования, которое провел директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Максим Костенко.

"С 1 сентября 2023 года вводятся федеральные программы. Обновление содержания общего образования позволяет укрепить единое образовательное пространство, а также помогает снизить бюрократическую нагрузку на учителей и предоставить им больше времени на занятия с детьми и профессиональное развитие", – сказал он.

По его словам, в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) сделан акцент на практических навыках, которые пригодятся школьникам в жизни. В содержание общего образования включены такие темы, как гражданское и духовно-нравственное воспитание, финансовая грамотность, здоровый образ жизни. Особое внимание уделено формированию личностных качеств: способности к сотрудничеству, конструктивному взаимодействию с другими людьми для достижения общей цели, креативности, критическому мышлению, способности обучаться и переобучаться на протяжении всей жизни.

Особое внимание участники совещания уделили нормативным и методическим аспектам введения обновленных ФГОС и федеральных основных общеобразовательных программ. В том числе была представлена система научно-методического сопровождения обновления общего образования.

Педагоги школ в новых регионах познакомились с онлайн-инструментами в виде обновленных версий конструктора рабочих программ и учебных планов.

Методические материалы для учителей по вопросам введения обновленных ФГОС и федеральных программ систематически публикуются на портале "Единое содержание общего образования".

На сегодняшний день разработано более 400 федеральных рабочих программ по учебным предметам для 1–11-х классов, в том числе по родным языкам и родной литературе, а также 12 рабочих программ внеурочной деятельности.