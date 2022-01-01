Подписано Соглашение о сотрудничестве между Институтом стратегии развития образования и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации

30 марта состоялась встреча Евгения, Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, Председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации и Татьяны Сухановой, директора Института стратегии развития образования.



Подписано Соглашение о сотрудничестве. Среди первоочередных направлений взаимодействия намечена совместная работа по организации методической поддержки учителей, преподающих курсы Основы религиозной культуры и светской этики и Основы духовно-нравственной культуры народов России.