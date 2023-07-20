Подведены итоги Первого тура федерального заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 2023

По итогам экспертных оценок жюри федерального заочного этапа Конкурса составлен рейтинг и определен состав участников, прошедших во второй тур федерального заочного этапа Конкурса.

До 23 июля 2023 года (включительно) конкурсантам необходимо в своих личных кабинетах разместить ссылку на видеообращение "Педагог дополнительного образования: где учиться мастерству?".

20 и 21 июля 2023 года выполнить тестовое онлайн задание по теме "Актуальные вопросы развития сферы дополнительного образования детей".

Тестовое онлайн задание будет доступно в личных кабинетах конкурсантов. Выполнить тест можно один раз в любое удобное для конкурсанта время 20 и 21 июля 2023 года.

Тестовое задание включает 10 вопросов: 8 – закрытого типа (с вариантами ответов, один из которых верный), 2 – открытого типа (необходимо дать открытый ответ в свободной письменной форме).

Отвечать на вопросы теста конкурсанты будут в своих личных кабинетах, нажав кнопку "Пройти тест". После нажатия кнопки "Пройти тест" вы попадаете на страницу тестирования.

Общее время на выполнение теста – 45 минут:



на 8 вопросов закрытого типа отводится 20 мин

на 2 вопроса открытого типа отводится 25 минут.

По завершении каждого блока тестирования необходимо нажать кнопку "Завершить тест".

Демоверсия варианта тестового задания 2023 года размещена на сайте Конкурса в разделе "Материалы" или доступна по ссылке.

Обращаем внимание, что 21 июля 2023 года в 23:59 (МСК) тест для конкурсантов будет закрыт!

Жюри федерального заочного этапа осуществляет экспертизу конкурсных материалов по 13 августа 2023 года (включительно).



Справочно

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" является главным педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей, в 2023 году он будет проходить в 19 раз. Финал состоится в Санкт-Петербурге.

в 2023 году Конкурс вошёл в план мероприятий Года педагога и наставника.

Организаторы конкурса: Министерство просвещения Российской Федерации и Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации. Конкурс проводится при организационно-методической поддержке Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий.