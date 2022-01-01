Поздравление Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова с Днем России

Поздравляю вас с Днем России.

Этот праздник по-настоящему стал символом национального единения и нашей общей ответственности за будущее страны.

Сегодня мы вспоминаем ратные и боевые победы наших отцов и дедов, чествуем героев Отечества, тех, кто в наши дни, следуя своему профессиональному долгу, защищает Родину и трудится на ее благо.

Во все времена героями становятся благодаря воспитанию в семье и школе, которое опирается на традиционные духовно-нравственные ценности и идеалы. В Год педагога и наставника искренне благодарю всех учителей, педагогических работников за ваш неустанный труд, за стремление вырастить достойных, умных, разносторонних и искренних ребят.

Сегодня у современной молодежи прекрасные возможности для получения качественного образования и реализации своих талантов. Уверен, молодое поколение продолжит укреплять суверенитет нашей страны, проявит свои лучшие личные и профессиональные качества в будущем.

С праздником! Желаю успехов, благополучия и процветания нашего Отечества!



Министр просвещения России Сергей Кравцов.