Поздравление Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова с Днем русского языка

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем русского языка.

Знаменательно, что отмечаем мы этот праздник 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, основоположника русского литературного языка.

В нашей стране русский язык издревле является языком межнационального общения, обогащения национальных культур и, конечно же, единения наших народов. Он поистине один из самых гармоничных языков мира.

Праздник широко отмечается по всей стране и за рубежом, объединяет всех русскоговорящих и тех, кто любит наш язык, литературу и искусство, которые по праву признаны величайшим мировым достоянием.

В Год педагога и наставника хочу особенно отметить роль учителей, кто воспитывает в детях уважение и бережное отношение и к русскому, и ко всем национальным языкам, культурам и традициям народов нашей страны.

С праздником! Желаю вам профессиональных и личных успехов!

Министр просвещения России Сергей Кравцов