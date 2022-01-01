Поздравление Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова с Днем семьи, любви и верности

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Этот теплый и добрый праздник напоминает нам о важности таких человеческих ценностей, как семья, о значимости наших близких. Именно они определяют счастье каждого из нас. В семье мы находим поддержку и опору на всю жизнь, учимся заботе, уважению к труду, любви к родным местам, гордости за свою страну.

Отрадно, что современная молодежь все более осознанно подходит к вступлению в брак и созданию семьи. Такие родители воспитывают своих детей в русле традиционных семейных ценностей, направляют и поддерживают их, помогают развиваться и достигать профессиональных успехов. Именно в гармоничной, любящей семье закладывается фундамент для будущего развития детей, которые вырастают и сами становятся ответственными и заботливыми родителями. Это и есть преемственность поколений и основа процветания нашего государства.

Хочу пожелать всем вам любви, семейного тепла и благополучия!

Министр просвещения Сергей Кравцов