Поздравление Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова с Днем защиты детей

Дорогие друзья!

Поздравляю юных жителей нашей страны, их родителей, педагогов и наставников с Днем защиты детей!

Этот день – напоминание нам всем о необходимости заботиться о подрастающем поколении, соблюдать права детей. Чтобы они росли здоровыми, счастливыми, учились, отдыхали, посещали любимые занятия в кружках и спортивных секциях. Любили свою семью, школу и Родину. И в будущем сами стали чуткими, ответственными родителями и достойными гражданами своей страны. Всем взрослым важно помнить, что детям нужна наша защита и забота.

Сотни добровольцев и волонтеров в этот день, как, впрочем, и в другие, навещают своих подопечных в детских домах и больницах, поддерживают ребят в трудное время, окружают теплом, укрепляют их веру в добро и справедливость. И это очень ценно.

Благодарю всех, чья деятельность связана с воспитанием, обучением, просвещением и развитием детей. Отдельные слова благодарности в Год педагога и наставника учителям, тренерам, педагогическим работникам. Ведь особую роль в жизни каждого ребенка играет тот, кто помогает делом и вдохновляет своим примером.

Желаю всем успехов, здоровья и благополучия! С праздником!

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов