Поздравление губернатора Кемеровской области с Международным днем защиты детей

В День защиты детей на имя Татьяны Владимировны Сухановой, директора Института стратегии развития образования, пришла телеграмма из Кемеровской области.

Уважаемая Татьяна Владимировна! Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Дети - наше будущее. Они наполняют нашу жизнь смыслом, дарят радость, являются воплощением наших самых больших надежд. Общая и главная задача государства и общества - забота о каждом ребенке, защита его здоровья, прав на счастливое беззаботное детство, на возможность раскрывать таланты и реализовывать мечты, убежден, что внимание, доброта, любовь и тепло, которые мы дарим детям, станут важной основой их всестороннего развития, достижений, успехов и побед во имя процветания Родины.

В этот праздничный день примите слова искренней признательности за вашу плодотворную созидательную деятельность на благо детей, за весомый вклад в их духовно-нравственное воспитание. От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии и вдохновения на пути к намеченным целям!

С уважением, губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилёв.