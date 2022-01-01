Поздравление министра просвещения с Международным днем родного языка

Уважаемые друзья! Рад поздравить вас с Международным днём родного языка.



Жители нашей большой многонациональной страны говорят на сотнях языков и диалектов. Язык, фольклор, литературное наследие – это большая неотъемлемая часть культуры каждого народа. С ними связаны самобытные традиции, которые бережно хранятся, передаются из поколения в поколение. И конечно, родной язык служит важнейшей составляющей национальной идентичности, консолидирует людей вокруг общей истории и общих целей.

В этот день хотел бы поздравить всех, кто связан с сохранением богатства, языкового многообразия нашей страны, в том числе преподавателей, исследователей, филологов, лингвистов. Ваш труд достоин искреннего признания и уважения.

Желаю вам здоровья, успехов в работе и всего наилучшего!

Министр просвещения Сергей Кравцов