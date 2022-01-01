С Днём Победы!

Уважаемые коллеги!

Примите самые добрые поздравления с торжественным и светлым праздником - с Днём Великой Победы!

День Победы – это праздник на все времена, он навсегда вписан в жизнь и судьбу каждой семьи. В этот значимый для всей страны день мы отдаем дань глубочайшего уважения защитникам Родины и справедливости, единства и целостности России, истории и культуры народов Отчизны. Мы свято чтим память о бессмертных подвигах героев-освободителей, об их мужестве, самоотверженности, сплочённости и стойкости во имя Отечества. Память о Победе непоколебима и бережно передается из поколения в поколение. И эта память, являясь символом преемственности героических традиций и свершений России, объединяет всех граждан нашей многонациональной страны, дает нам энергию и силы идти вперёд, укрепляет наше единство и солидарность в служении Родине.

Мы помним! Мы гордимся!