Правительство расширило перечень премий, лауреаты которых освобождаются от НДФЛ

Победители и лауреаты конкурса "Учитель года России" освобождаются от НДФЛ с денежных премий, присуждаемых по его итогам. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.

Обновленный перечень также определяет, что налогом на доходы физических лиц по ставке 13% не будут облагаться премии победителей всероссийских конкурсов:

"Воспитатель года России",

"Директор года России",

"Педагог-психолог России",

"Учитель-дефектолог России",

"Мастер года",

"Сердце отдаю детям",

"Первый учитель".

В 2023 году конкурс "Первый учитель" проводится впервые, победителю полагается 200 тыс. рублей.

В апреле 2023 года Михаил Мишустин утвердил постановление (от 31 июля 2023 года №1238), согласно которому победитель профессионального конкурса "Учитель года России" будет получать денежное поощрение в размере 1 млн рублей, а призеры – по 500 тыс. рублей.

Этим же документом были установлены размеры призовых выплат победителям профессиональных конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года" и "Сердце отдаю детям". С 2023 года они будут получать по 200 тыс. рублей.



Работа ведется по поручению Президента http://government.ru/news/49181/