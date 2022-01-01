Правительство увеличило число премий, вручаемых лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности

Начиная с 2023 года число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности вырастет с 1000 до 1250 человек.
Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.
Конкурс проводится на региональном уровне ежегодно, начиная с 2006-го. Его победители получают премию в размере 200 тыс. рублей. В федеральном бюджете на 2023–2025 годы на эти цели предусмотрено 250 млн рублей ежегодно.
Конкурсная комиссия оценивает достижения педагогов по различным направлениям работы. Среди критериев:
Участие в конкурсе могут принять учителя, работающие по специальности более 3 лет. Каждый год на получение премий претендует около 4 тыс. педагогов со всей страны.
Работа ведется по поручению Президента.