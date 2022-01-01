Правительство увеличило число премий, вручаемых лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности

Начиная с 2023 года число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности вырастет с 1000 до 1250 человек.

Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.

Конкурс проводится на региональном уровне ежегодно, начиная с 2006-го. Его победители получают премию в размере 200 тыс. рублей. В федеральном бюджете на 2023–2025 годы на эти цели предусмотрено 250 млн рублей ежегодно.

Конкурсная комиссия оценивает достижения педагогов по различным направлениям работы. Среди критериев:

наличие собственных методических разработок;

результаты и достижения их учеников;

адресная работа с различными категориями учащихся, например с детьми-инвалидами.

Участие в конкурсе могут принять учителя, работающие по специальности более 3 лет. Каждый год на получение премий претендует около 4 тыс. педагогов со всей страны.

Работа ведется по поручению Президента.