Приглашаем общеобразовательные организации принять участие в конкурсе «Мы разные, мы вместе»

В современном мире миграция стала процессом, определяющим векторы развития всех социальных институтов. Россия принимает большие потоки различных категорий иммигрантов.
Самая незащищенная, требующая особого внимания и комплексной поддержки категория – это дети иностранных граждан. Они остро нуждаются в языковой, культурной и социально-психологической адаптации.
В первую очередь задачи по социализации и адаптации детей, мигрирующих с родителями, ложатся на общеобразовательные организации.
Цель конкурса: выявление и дальнейшая популяризация лучших образовательных практик среди общеобразовательных организаций субъектов РФ, реализующих меры по социализации и адаптации детей иностранных граждан
Сроки проведения: 15 сентября - 1 декабря 2023 г.
Организатор: Минпросвещения России
Оператор: Институт стратегии развития образования
Подробная информация на странице конкурса #go