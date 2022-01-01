Приглашаем учителей на методические семинары по реализации программ в соответствии с ФГОС

Во второй половине 2022-2023 учебного года Институт стратегии развития образования РАО продолжает проведение еженедельных семинаров для оказания методической поддержки учителей в период внедрения обновленных ФГОС.

Команда ведущих ученых и экспертов страны, в том числе являющихся разработчиками примерных рабочих программ по учебным предметам, обсуждают ключевые вопросы методического обеспечения реализации примерных рабочих программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. В ходе мероприятий педагогическое сообщество более детально знакомится с разработанными информационными и методическими ресурсами, особенностями их использования в образовательном процессе.

К участию в семинарах приглашаются учителя школ, преподающие учебные предметы, учебные модули и курсы внеурочной деятельности, методисты региональных институтов развития образования (институтов повышения квалификации педагогов) и муниципальных методических служб, курирующие вопросы содержания общего образования.

В разделе "Методические семинары" информационного портала "Единое содержание общего образования" опубликован календарь запланированных мероприятий. На странице отдельного учебного предмета размещен более подробный плана семинаров на январь-май 2023 года.

Коллеги, ждем вас на семинарах!