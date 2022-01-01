Продолжается регистрация на заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

На сегодняшний день заявки для участия в Конкурсе подали учителя из 73 регионов Российской Федерации и воспитатели из 36 регионов – победители региональных этапов Конкурса.

В этом году по решению министра просвещения РФ С.С. Кравцова в программу проведения Конкурса впервые добавлена новая номинация "Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста".

Конкурс уже получил поддержку со стороны Государственной Думы и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Управления Администрации Президента Российской Федерации по внутренней политике, Министерства иностранных дел, Федерального агентства по делам национальностей, представители которых войдут в состав жюри конкурса.

И.о. директора Федерального института родных языков народов РФ Илья Новокрещёнов: "По поручению Министерства просвещения РФ мы с нашими коллегами из Карачаево-Черкесии и Северной Осетии готовимся к приему каждого из участников и гостей конкурса, уверены, что он станет для них ярким и вдохновляющим событием, а также обязательно пополнит арсенал педагогических технологий, доступных каждому учителю родного языка и воспитателю, работающему на родном языке, что позволит нашим ученикам и воспитанникам еще с большим интересом укореняться в традициях богатейшей культуры народов России!"

Ведущими торжественной церемонии открытия конкурса станут актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица Екатерина Гусева и актер театра и кино, профессиональный ведущий и режиссёр Александр Касаткин.

Напоминаем, что очный тур для учителей пройдёт с 18 сентября по 24 сентября 2023 года в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика, очный тур для воспитателей – с 20 сентября по 24 сентября 2023 года, в г. Владикавказе, Республика Северная Осетия – Алания.

Всю актуальную информацию по Конкурсу можно получить странице Конкурса по адресу: https://teacher.natlang.ru/