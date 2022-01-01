РАО представила Концепцию развития наставничества в России

20 июня прошла пресс-конференция "Кадровый актив и потенциал высшего образования: ученые, педагоги и наставники", в рамках которой президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Юрьевна Васильева представила Концепцию развития наставничества в Российской Федерации, подготовленную учеными Академии.

"В современных условиях развития России наставничество становится важнейшим ресурсом повышения гражданственности, трудовой сознательности, желания работников всех профессиональных областей служить укреплению нашего государства. Сегодня наставничество в стране возрождается: оно развивается, безусловно, с опорой на весь наш богатый прошлый опыт, и, вместе с тем, ему необходимы новые подходы — наставничество должно отвечать современным вызовам", — рассказала Ольга Юрьевна Васильева, президент Российской академии образования, академик РАО.

В Год педагога и наставника ученые РАО провели исследование, в котором приняли участие более 4 300 педагогов из 8 федеральных округов нашей страны. Более 83% из них участвуют в той или иной форме наставнической деятельности, а 75% указали на то, что испытывают потребность в повышении квалификации по организации наставничества.

Специалистами Академии выявлен ряд проблемных зон: выяснилось, что необходима дополнительная проработка психолого-педагогических особенностей наставничества, его форм, методов и содержания, научно-методическое сопровождение, материальное и нематериальное стимулирование наставников, проведение широкой разъяснительной работы среди педагогов о необходимости наставнической работы в разных формах. Эти данные легли в основу разработки Концепции.

Подготовленный учеными РАО документ является базовым для организации наставнических практик в различных профессиональных сферах.

По мнению авторов Концепции, изменения, которые в условиях цифровизации претерпевают все профессии, вносят существенные коррективы в содержание работы наставников. Сегодня наставником может быть только сотрудник, владеющий цифровыми, инновационно-творческими и коммуникативными навыками, способный к профессиональной мобильности и непрерывному самообразованию.

Приоритетной миссией наставника на современном этапе становится создание условий для становления молодого сотрудника в новых реалиях, вне зависимости от профессиональной сферы.

Какие задачи решает наставник? Изучает личность и профессиональный потенциал подопечного, его "дефициты", повышает профессиональное мастерство молодого работника, создает условия для его социализации, устанавливает и развивает отношения диалога и доверия с подопечным, принимает участие в решении его жизненных проблем.

Формы наставничества также очень разнообразны: традиционная "наставник – подопечный", партнерское наставничество, групповое или командное наставничество, реверсивное, "сетевые" и "виртуальные" формы.

Специалисты РАО выделяют следующие приоритетные направления развития наставничества в нашей стране:

- повышение уровня владения современными технологиями и психолого-педагогической компетентности наставников, их готовности к принятию личности подопечного;

- создание условий для развития творческого и профессионального потенциала самих наставников;

- расширение осведомленности наставников о социально-психологических особенностях современного поколения, культурных ценностях и рисках их социализации;

- работа над развитием гражданской позиции и социальной активности молодых людей, их включенности в жизнь российского государства, в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей нашего народа;

- совершенствование практики отбора и подготовки самих наставников.

"Важно продолжить традиции отечественного наставничества, которое на протяжении многих лет обеспечивало своевременное и качественное введение в профессию квалифицированных кадров, последовательный рост их мастерства, духовно-нравственное развитие", — заключила Ольга Юрьевна Васильева, президент Российской академии образования, академик РАО.

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