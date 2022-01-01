Регистрация на Всероссийский конкурс «Директор года России – 2023» стартует 25 июля

"Наша ключевая задача – построение и развитие суверенной системы образования, и очень много здесь зависит от управленческих кадров. Именно директор школы выстраивает работу всей педагогической команды. Он должен быть одновременно грамотным управленцем и талантливым педагогом, бережно сохранять традиции школы и при этом не бояться привносить в образовательный процесс новые инициативы" - министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркивает важность и необходимость проведения конкурса среди директоров школ.

Регистрация будет открыта с 25 июля по 14 августа.

Конкурс пройдет в России в третий раз, с каждым годом состязание становится все более популярным.

В 2022 году в отборочном этапе участвовали 775 директоров школ из 69 регионов. Победителем стал директор московской школы "Покровский квартал" Павел Терехов.

Ознакомиться с порядком проведения конкурса можно на официальном сайте мероприятия.

