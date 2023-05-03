Рыдзе и Кузнецова о Н.Ф. Виноградовой

Как говорил Плутарх, ученик — это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь.

Ежедневно сотни факелов зажигаются, благодаря усердной работе сильных педагогов и наставников.

В Год педагога и наставника, в честь 100-летнего юбилея Института стратегии развития образования молодые учёные, педагоги-практики и исследователи института рассказывают о своих наставниках.

Марина Ивановна Кузнецова, ведущий научный сотрудник ИСРО, д.пед.н. и Оксана Анатольевна Рыдзе, старший научный сотрудник ИСРО, к.пед.н., счастливы, что их жизнь и педагогическая деятельность тесно связаны с именем члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Натальи Фёдоровны Виноградовой.

Именно Наталья Фёдоровна зажгла в них любовь к детям и педагогике.