Российские школьники продолжают триумфально выступать на международных олимпиадах – и это в очередной раз подтвердили результаты участников олимпиад по математике и биологии

Российская сборная успешно выступила на Международной биологической олимпиаде (IBO) и завоевала четыре медали: три золотые и одну серебряную. Состязание проходило в Эль-Айне (Объединенные Арабские Эмираты). В олимпиаде приняли участие 297 школьников из 79 стран, они состязались в теоретическом и практическом турах.

Золотых медалей удостоены:

 Петр Попов, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область;  Иван Демидов, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область;  Алиса Тимонина, Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва.

Серебряную медаль получил Никита Воробьев, Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва.

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Все участники российской сборной получили награды 64-й Международной математической олимпиады школьников: они завоевали пять золотых и одну серебряную медали. Олимпиада проходила в японском городе Чибо, российские школьники принимали участие в ней дистанционно, с площадки Дальневосточного федерального университета.

Золотых медалей удостоены:

 Алиса Волкова, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург;

 Александр Гнусов, Кировский физико-математический лицей, г. Киров;

 Ратибор Коптилин, Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета, г. Новосибирск;

 Роман Кузнецов, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург;

 Эльдар Хисамутдинов, Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург.

Серебряную медаль получил Павел Прозоров, лицей № 533 "Образовательный комплекс "Малая Охта", г. Санкт-Петербург.

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"Хочу поздравить ребят и их наставников с таким прекрасным результатом. Он стал возможен благодаря тщательной подготовке самих школьников и серьезному вкладу их тренеров и педагогов. Это заслуженная личная победа каждого из вас и еще одна победа российской системы образования, которая в очередной раз доказала свою эффективность. Уверен, такое достижение на международном уровне задаст высокую планку для дальнейших профессиональных успехов ребят", – сказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Поздравляем ребят с победой и гордимся ими!

