Русский язык. Реализация требований ФГОС начального общего образования. Методическое пособие для учителя

Русский язык. Реализация требований ФГОС начального общего образования. Методическое пособие для учителя

Методические рекомендации выполняют функцию сопровождения процесса внедрения ФГОС НОО (2021 г.). Цель предлагаемых рекомендаций: познакомить учителей начальной школы с изменениями, которые должны произойти в целях, содержании, методике и организации изучения предмета "Русский язык", в соответствии с обновлённым Федеральным государственным образовательным стандартом.

Особое внимание уделяется организации процесса интеграции предметных, метапредметных и личностных результатов обучения младших школьников, оценке вклада предмета "Русский язык" в решение задач гармоничного воспитания детей, становление познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.

Русский язык. Реализация требований ФГОС начального общего образования. Методическое пособие для учителя .pdf
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