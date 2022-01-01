С Днем России!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Примите самые добрые поздравления с торжественным праздником – Днём России!

12 июня – значимая дата в истории нашей страны. Этот государственный праздник олицетворяет ценности свободы и демократии нашего общества, основы развития и процветания Отечества. Наша страна сильна своей героической историей, самобытной культурой, природным богатством, глубокой духовностью и выдающимися свершениями ее сынов. Величие России заключается в сплоченности россиян, которые всегда были едины в стремлении сделать Отчизну могущественной, прекрасной и независимой. Мы гордимся нашей страной, бережно храним наш общий дом и верим в великое будущее Российской державы.

Желаем вам стабильности, здоровья, гармонии, добра! Пусть вас окружают внимание и забота близких! Пусть каждый ваш день будет наполнен оптимизмом и радостью! Больших успехов в служении науке и образованию нашей страны!

С праздником! С Днём России!