С нового учебного года стартует Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием»

Всероссийская просветительская акция "Поделись своим Знанием" стартует 1 сентября. Мероприятие, организованное Российским обществом "Знание", пройдет при поддержке Минпросвещения России.

Акцию откроет одноименный марафон, приуроченный ко Дню знаний. В рамках марафона российские государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены и артисты проведут восемь открытых тематических уроков в школах, университетах, музеях.

Лекторы расскажут ребятам об основах российской государственности, культуре и традициях, цифровой безопасности, перспективах развития экономики, инновациях и устойчивом развитии, а также о спортивных достижениях России. Уроки будут проходить в течение всего дня и транслироваться в прямом эфире на сайте общества "Знание", а также в его официальном сообществе в социальной сети "ВКонтакте".

Специально для участников акции разработан электронный личный кабинет, где образовательные организации могут выбирать и приглашать лекторов, согласовав с ними тему, дату и время выступления. Среди тем для обсуждения со школьниками и студентами – здоровье и спорт, добровольчество и благотворительность, карьера и развитие гибких навыков, культура и искусство, научный прогресс, экология, современные технологии, медиа и маркетинг, история России и патриотизм.

Чтобы выступить лектором или предоставить площадку для просветительской акции "Поделись своим Знанием", нужно пройти регистрацию на сайте общества "Знание".

В этом году лекторы или представители образовательного учреждения, предоставившего площадку, получат списки ссылок на обучающие материалы Российского общества "Знание" и смогут пройти на онлайн-платформе "Знание.Академия" курс "Командная эффективность", направленный на развитие навыков работы в коллективе.

"Предстоящая акция станет уже четвертой. Она вызывает позитивные отклики как у молодежи, так и у лекторов, которые делятся своими историями успеха, обсуждают с ребятами векторы их роста и развития. На этот раз в школах, вузах и других образовательных учреждениях по всей России состоится около 20 тысяч просветительских уроков, мастер-классов, встреч с учеными, общественными деятелями, предпринимателями и другими экспертами из разных отраслей. Радует, что количество участников и партнеров акции постоянно растет", – подчеркнул генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Акция продлится до 30 сентября.

Справочно

Всероссийская просветительская акция "Поделись своим Знанием" стартовала в 2021 году. Партнерами акции выступают Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Минспорта России, Минздрав России, Минфин России, Росприроднадзор, Российская академия наук и др.

За время проведения акции организовано свыше 20 тыс. лекций, зарегистрировано более 20 тыс. площадок, 20 тыс. лекторов и 500 тыс. слушателей.

Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. 21 апреля 2021 года в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.