Сегодня состоялось окружное совещание с педагогическим сообществом субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа, по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП
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Сегодня состоялось окружное совещание с педагогическим сообществом субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа, по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП

В совещании приняли участие более 100 представителей региональных органов исполнительной власти в сфере образования, институтов развития образования и образовательных организаций из 8 субъктов Российской Федерации:
Республика Адыгея 
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь

Эксперты Института стратегии развития образования ответили на вопросы  о введении ФГОС и ФООП и провели консультацию по работе с Конструкторами рабочих программ и учебных планов.

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