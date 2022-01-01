Сегодня состоялось окружное совещание с педагогическим сообществом субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа, по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП

В совещании приняли участие более 100 представителей региональных органов исполнительной власти в сфере образования, институтов развития образования и образовательных организаций из 8 субъктов Российской Федерации:
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
Эксперты Института стратегии развития образования ответили на вопросы о введении ФГОС и ФООП и провели консультацию по работе с Конструкторами рабочих программ и учебных планов.