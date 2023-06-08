Сергей Кравцов: «Мы готовы делиться нашим лучшим опытом в сфере образования с другими странами»

Министр просвещения России Сергей Кравцов представил на Международном форуме министров образования "Формируя будущее" в Казани успешные проекты, реализованные в рамках российской системы образования. Он предложил коллегам из других стран наращивать взаимодействие в вопросах развития школьного и среднего профессионального образования, организации системы воспитания и детского отдыха, подготовки педагогических кадров.

"Российская Федерация показывает одни из лучших результатов в мире по международным исследованиям, а также по участию в международных олимпиадах. Общее количество детей, охваченных системой дошкольного образования, составляет более 7 миллионов, у нас порядка 18 миллионов школьников, порядка 40 тысяч школ и 33 тысяч детских садов. У нас потрясающие результаты обучения, и, конечно, мы готовы делиться опытом с другими странами. В рамках форума мы не только рассказываем о наших наработках в сфере образования, но и можем посмотреть на тот лучший опыт, который есть у дружественных стран", – отметил Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что столь представительный форум наглядно показывает картину многополярного мирового образовательного пространства. Как заметил Сергей Кравцов, каждая страна обладает своим уникальным опытом и только уважение и диалог на равных, а не навязывание ценностей позволят государствам разработать решения для повышения качества образования.

Министр просвещения выразил готовность делиться с зарубежными коллегами технологиями проведения мероприятий по оценке качества образования детей. Как пример он привел единый государственный экзамен. Он добавил, что Россия также готова оказать содействие в подготовке школьных команд стран к международным предметным олимпиадам.

Сергей Кравцов информировал, что в России развивается дополнительное образование, в школах открываются спортивные клубы, театры, музеи, в учебных заведениях работают советники директоров по воспитанию.

"Система воспитания – важная часть образовательного процесса. В наших программах мы придерживаемся традиционных ценностей и воспитываем школьников в уважении к старшим, своей малой и большой родине, другим странам", – подчеркнул Министр просвещения.

Он также добавил, что в России создана система безопасного интернета для детей. Сергей Кравцов представил портал "Российская электронная школа", который содержит более 6 тысяч уроков и служит подспорьем в работе учителя. Он пояснил, что портал уже работает на пяти языках и может быть адаптирован под любой язык.

Глава Минпросвещения рассказал, что в России развивается система среднего профессионального образования. Подготовка кадров под запросы экономики начинается со школ, а в колледжах формируется технологическая среда и совершенствуются методики обучения. Сергей Кравцов информировал также о федеральном проекте "Профессионалитет", в рамках которого на базе колледжей за 2,5 года могут быть подготовлены высококлассные специалисты.

Министр просвещения сообщил об опыте сотрудничества России с другими странами в организации детского отдыха, а также о взаимодействии 34 российских педагогических университетов с вузами дружественных стран. Он подчеркнул, что Минпросвещения России готово расширять проект "Российский учитель за рубежом" и направлять учителей русского языка в страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта. Так, уже в 2023/24 учебном году к проекту присоединятся школы Китая, Венесуэлы, Кубы и Египта.

По словам Сергея Кравцова, во многих странах открываются школы, которые работают по национальным и российским образовательным стандартам. Уже открыты школы в Объединенных Арабских Эмиратах, Туркменистане, Таджикистане и других странах.

Международный форум министров образования "Формируя будущее" проходит в Казани 8–9 июня, на него прибыла 31 зарубежная делегация. Всего в этом крупнейшем тематическом событии принимает участие 101 иностранный гость.

В рамках форума Сергей Кравцов осмотрел выставку, организованную для иностранных гостей. Министр обошел стенды, на которых представлены учебные и методические пособия, а также другие материалы и оборудование для организации образовательного процесса, в том числе новейшие информационные технологии.

Сергей Кравцов ознакомился с новыми учебно-методическими комплектами и мультибуками – учебными пособиями с цифровым дополнением от группы компаний "Просвещение", осмотрел стенд Международного детского центра "Артек", где посетители могут узнать, как получить путевку во всемирно известный оздоровительный лагерь.

Он также обошел стенды Центра международного сотрудничества Минпросвещения России, Рособрнадзора, Института развития профессионального образования и другие. На выставке Министра приветствовали гости из зарубежных стран, в частности из Зимбабве, Республики Куба, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Южной Осетии, Республики Таджикистан.

На площадке форума Сергей Кравцов провел встречу с Министром образования и высшего образования Государства Катар Бутайной бинт Али Аль-Джабр Аль-Нуайми. Министры обсудили пути расширения сотрудничества двух стран в образовательной сфере, включая организацию учебного процесса, а также двусторонние педагогические и студенческие обмены.