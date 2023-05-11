Сергей Кравцов: «Мы никогда не допустим, чтобы ценности, разрушающие человека, были в нашей системе образования»

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выступил на круглом столе "Дети Донбасса: право на защиту" в рамках XI Петербургского международного юридического форума. Он рассказал о помощи в организации обучения в новых регионах и защите традиционных ценностей в отечественной системе образования.

"Дети Донбасса, новых регионов – это наши дети. Сегодня, избавляясь от негативных иностранных влияний, мы создаем все условия для всестороннего развития и полноценного образования наших детей, особое внимание уделяем патриотическому воспитанию. Учим детей ценить жизнь, достоинство, права и свободы человека, служение Отечеству – воспитываем высоконравственных и ответственных граждан нашей страны. И в основе суверенной системы образования и воспитания лежат и будут лежать традиционные национальные ценности России, которые мы и впредь будем хранить и передавать из поколения в поколение", – сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России подчеркнул, что Россия успешно противостоит развязанной против нее информационной войне благодаря учителям и в целом системе образования. Он отметил, что в России делается все, чтобы дети на всей территории страны получали качественное образование.

"Для нас сегодня важно оградить всех наших детей от тех псевдоценностей, которые насаждаются западом. Мы никогда не допустим, чтобы ценности, разрушающие человека, были в нашей системе образования", – подчеркнул Министр просвещения.

Сергей Кравцов сообщил, что много встречался со школьниками из новых субъектов Российской Федерации.

"Что восхищает и поражает, так это их стойкость – вот чему надо поучиться нам всем. Несмотря на тяжелые времена, на угрозы их жизни, они очень мужественные. Это взрослые люди, готовые отстаивать свою Родину и независимость любой ценой. И мы их не предали!" – заявил Министр просвещения.

Ученица 8-го класса московской школы Полина Кравцова отметила, что общалась с детьми из новых регионов во время их визита в Москву и сама приезжала в школу в Геническе. Она поделилась своими впечатлениями от встреч со школьниками.

"Это такие же любознательные ребята, как и мы, они хотят учиться, дружить, думают, кем хотят стать в будущем. Я восхищаюсь этими детьми, потому что они усердно занимаются, работают над проектами на благо нашей страны, несмотря на то, какой ужас затронул их самих и их семьи, друзей. Уже сейчас мы сотрудничаем на уровне школ. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении, и надеюсь, что все больше школьников будут работать сообща", – сказала Полина Кравцова.

Отдельную благодарность она выразила учителям, которые поддерживают учеников в трудную минуту. Школьница отметила, что учитель – это наставник, который влияет на картину мира, которая формируется у детей, поэтому это одна из важнейших профессий на земле.

Участие в круглом столе принял также Министр юстиции России Константин Чуйченко. Он обратил внимание, что сегодняшнее противостояние в своей сущности является противостоянием духовных ценностей.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о своей работе по защите прав детей новых регионов, воссоединении разлученных линией фронта детей и их близких – граждан Украины, необоснованных обвинениях Запада в насильственном вывозе несовершеннолетних в Россию.

"Русская сердечность проявляется во всех сложных моментах. Россия никогда не бросала своих детей – ни в Сирии, ни на Украине. Мы всегда будем стоять на их страже и защите. Мы будем детей спасать, и никакие санкции и ордера на арест нам мешать не будут", – отметила она.

Участниками мероприятия также стали директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова и председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин. Модератором выступил журналист, телеведущий Владимир Соловьев.

Справочно

Петербургский международный юридический форум проходит с 11 по 13 мая. Он выступает крупнейшей площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях. Форум организован Минюстом России и Фондом Росконгресс в соответствии с Указом Президента России.