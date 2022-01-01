Сергей Кравцов: «Причины СВО будут изучать как в 10-х, так и в 11-х классах»

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал в интервью РИА Новости о суверенной системе образования и защите традиционных ценностей, о едином содержании образования, о первых результатах введения должности советника директора по воспитанию в школах и внеурочных занятий "Разговоры о важном", о возвращении серебряных медалей и о новом учебнике истории.

Речь также шла о том, какой конкурс в российских школах за рубежом и в педагогических вузах, как Минпросвещения России планирует назвать уроки "Основы безопасности жизнедеятельности", почему информационная война стала главным вызовом для учебного года во время проведения специальной военной операции, благодаря кому Россия победила в этой информационной войне, и почему зарубежные страны заинтересованы в российских программах по естественно-научному образованию.

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