Министр просвещения России Сергей Кравцов на Просветительском марафоне «Знание.Первые» представил новый учебник по истории для 11-х классов

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выступил на федеральном Просветительском марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание", который проходит в Москве и других городах с 24 по 26 апреля. Сергей Кравцов рассказал школьникам о престиже профессии учителя и суверенитете российского образования.

"Профессия учителя – одна из самых важных профессий на земле. От труда педагога и наставника зависят развитие экономики, науки, спорта, культуры и будущее страны в целом. В этой связи развитие системы образования является одним из приоритетов государственной политики", – отметил Сергей Кравцов.

Он напомнил, что в знак признания высочайшей роли педагогического сообщества 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника.

Министр просвещения подчеркнул, как важно вести работу по повышению статуса профессии учителя.

"Учителя и наставники – герои не только этого года, они герои на все времена. Уверен, мы сохраним традицию благодарности учителям на все последующие годы", – добавил он.

Помимо этого, Сергей Кравцов обратил внимание слушателей на то, что в 2023 году отмечается 200-летие со дня рождения известного педагога К.Д. Ушинского. Центральная идея педагогической теории Ушинского – это народность образования и его самобытность, то есть суверенитет. В своем выступлении Сергей Кравцов подробно рассказал о создании суверенной системы образования в России. Он отметил важные шаги, предпринятые в этом направлении: закон о федеральных основных общеобразовательных программах, который призван обеспечить единый стандарт обучения в школах по всей стране, внеурочные занятия "Разговоры о важном", поддержку педагогических вузов, создание Российского движения детей и молодежи "Движение Первых".

В завершение своего выступления Сергей Кравцов представил новый учебник истории для 11-х классов. Учебник основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к своему прошлому. В него также вошел раздел, в котором объясняются причины начала специальной военной операции. Авторами учебника стали помощник Президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

"Одна из важнейших составляющих суверенной системы образования – это история. И очень важно, чтобы история нашей прекрасной страны излагалась достоверно, а уроки истории в школах проходили интересно. Изучение истории воспитывает гордость за свое государство и любовь к стране, в которой живешь", – сказал Сергей Кравцов.

Помимо Сергея Кравцова, среди спикеров первого дня марафона в Москве – пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, Министр финансов РФ Антон Силуанов, врио главы ДНР Денис Пушилин, гендиректор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, гендиректор Студии "РОК", президент международного кинофестиваля "Послание к человеку", кинорежиссер, продюсер Алексей Учитель, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет и многие другие.

Выступления лекторов марафона "Знание.Первые" идут одновременно во всех пяти студиях марафона: в Московском Манеже, в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Зрители могут следить в режиме онлайн за параллельными трансляциями на сайте и в группе Российского общества "Знание" в соцсети "ВКонтакте".

В ходе трехдневной программы лекторы марафона: руководители крупных компаний, известные ученые, выдающиеся представители сферы культуры и искусства, военнослужащие и военные корреспонденты, врачи, государственные деятели и многие другие профессионалы – показывают молодежи возможности для самореализации.