Сергей Кравцов выступил на пленарном заседании «Обеспечение креативного суверенитета. Целеполагание для креативной экономики России 2033+» в рамках форума «Российская креативная неделя»

Федеральный форум "Российская креативная неделя" является площадкой для общения креативных предпринимателей, технологических компаний, институтов развития, образования, представителей власти и регионов.

Министр просвещения России отметил:

"Нельзя развивать креативные технологии, не имея фундаментальных, базовых знаний. Все должно базироваться на знаниях. Если есть хорошее базовое образование, то отсюда идет креатив. Сегодня мы создаем флагманские школы, где дети могут реализовать свои таланты. Главная задача – увидеть креативные идеи и дать им потом развиваться".

Сергея Кравцов также акцентировал внимание на том, что проделана большая работа по перезагрузке системы среднего профессионального образования:

"Мы активно развиваем систему среднего профессионального образования. В прошлом году был принят закон, по которому колледжи могут открывать собственные предприятия. По поручению Президента России мы реализуем большой проект "Профессионалитет", благодаря которому перезагружаем систему среднего профессионального образования. Планируем, что в рамках проекта создадим ярмарку креативных идей, которые потом можно было бы внедрить в производство. Студенты представят свои наработки, а мы их поддержим. Нам интересно посмотреть на такие идеи и взять их в работу. Планируем в следующем году такую ярмарку организовать".

Справочно:

Форум "Российская креативная неделя" проходит с 3 по 7 июля. Программа по ссылке.