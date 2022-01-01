Школа династий

Министр просвещения Сергей Кравцов о российских педагогах и наставниках, в том числе потомственных.

Нынешний год объявлен президентом России годом педагога и наставника. Если смотреть на наше историческое наследие — педагог всегда был в центре системы образования. Становление лицеев в царской России, школы в дореволюционный и постреволюционный период, высокие результаты советского образования, фундаментальность которого не просто не вызывала сомнений, а являлась недосягаемой высотой для подавляющего большинства зарубежных стран,— все это зиждилось на ярких и неординарных учителях. Каждый день, создавая и укрепляя отечественную педагогику, они трудились для нашего подрастающего поколения.

Решение, принятое президентом России, посвятить 2023 год педагогам и наставникам, очень четко обозначает ориентир для нашей страны. Это также и яркий сигнал всему миру — социальная функция обучения и воспитания для нашего общества первостепенна.

Мы расцениваем нашу суверенную образовательную систему как ключ к духовно-нравственному развитию личности. Какова бы ни была глубина базовых предметных знаний, только в сочетании с воспитательной работой, с прививанием правильных жизненных ориентиров новым поколениям у общества есть великое будущее. Будущее, в котором можно покорять любые жизненные и карьерные высоты, ускорять научно-технический прогресс и развивать свою страну. И мы понимаем, что все это зависит прежде всего от того, кто обучает детей, выступает для них в роли наставника.

Хочу обратиться ко всему педагогическому сообществу — а у нас в стране трудится более 2 млн педагогических работников, сотни тысяч наставников самых разных направлений — и отметить, что этот тематический год на самом деле не имеет границ. Да, мы будем ярко чествовать учителей и делать все, чтобы представители самой важной профессии на Земле чувствовали себя особенно почитаемыми, востребованными и нужными, но это большая по своему содержанию работа, и никакими временными рамками она точно не ограничена. Речь идет о насущных вопросах — поддержке в развитии собственных программ, развитии личного профессионального мастерства, взаимном уважении в трудовом коллективе и со стороны родителей, достойной оплате труда, искоренении бюрократической нагрузки, уходе от излишней отчетности, материальном стимулировании.

В чем нуждается современный педагог — известно. При этом значимые перемены требуют времени.

Идем к ним поступательно, последовательно решаем все задачи через законотворчество, изменение структуры работы образовательных организаций, создание новых карьерных и профессиональных возможностей. Многое нам также предстоит еще сформировать, но только вместе!

В 2023 году пройдут масштабные конкурсы профессионального мастерства "Учитель года", "Воспитатель года", "Директор года", "Сердце отдаю детям". Впервые пройдет конкурс "Первый учитель" для учителей начальных классов. В обществе уже находят отклик новые акции. Например, "Скажи спасибо своему учителю", "Учить, развивать, вдохновлять". И конечно же, особый упор мы делаем на проекте "Педагогические династии России".

Если бы мне задали вопрос "Что позволяет российской системе образования быть одной из лучших в мире?", то ответ очевиден: сохранение традиций, основанных на учениях великих педагогов — таких, как Константин Дмитриевич Ушинский, 200-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году, и многих других. Мы бережно храним и продолжаем использовать их разработки, добавляя педагогические инновации, технологические инструменты, которые позволяют этим идеям быть актуальными и сегодня.

Когда мы берем за основу традиции и воплощаем их в современных форматах, талант педагога раскрывается особенно ярко. Лучший опыт сохранен в наших уникальных педагогических династиях, число которых по всей стране превышает 500. При этом сбор сведений мы еще не завершили, а истории таких семей будем постепенно размещать на отдельном ресурсе — "Педагогические династии России".

Чтобы познакомить как можно большее число людей с потомственными учителями, мы соберем альманах педагогических династий. Такая идея зрела давно, начать сбор историй было решено с семьи учителя русского языка и литературы Валентины Васильевны Сековановой из Костромской области. 23 февраля 2023 года она отметила свой 100-летний юбилей. Вся ее трудовая деятельность связана с Луптюжской основной общеобразовательной школой имени А. П. Секованова, основанной в 1888 году ее свекром Александром Павловичем. Ее сын, доктор педагогических наук, работает в Костромском государственном университете.

В такой важный год педагогическую профессию необходимо показывать в лицах. Так у нас получится своеобразная "Доска почета", в регионах будут знать настоящих героев педагогического труда.

В некоторых семьях общий педагогический стаж насчитывает несколько сотен лет. Так, например, в Республике Башкортостан есть педагогическая династия Кутлиевых—Гилязетдиновых—Ягудиных, общий профессиональный стаж которой свыше 700 лет. В Омской области одну из самых масштабных педагогических династий представляет семья Дубенских с общем стажем свыше 650 лет. В Белгородской области более 300 лет преподает династия Маховых, объединяющая десять учителей.

Именно семьи потомственных учителей хранят уникальный опыт отечественной педагогики. Здесь любовь к профессии передается по наследству. И не важно, какую предметную область они выбирают — русский язык и литературу, историю и обществознание, химию, биологию, географию, английский язык, работают ли в начальных классах, занимают ли должности директора или советника директора школа по воспитанию.

Уверен, нет границ у педагогической славы, и нам по праву есть кем гордиться. Важно рассказывать о беззаветном служении учителей и наставников своим воспитанникам, делиться уникальными подходами в их работе. Все это обязательно реализуем на готовящемся в апреле форуме представителей педагогических династий. Он пройдет в Ульяновске и соберет представителей со всей страны. Будем ждать всех участников с нетерпением. И предлагаю пока подумать вот о чем. Было бы правильно помимо отдельных проектов, посвященных, например, педагогическим династиям, создать для всей страны памятное место — Зал педагогической славы, где каждый школьник смог бы узнать истории жизни учителей, повлиявшие порой на судьбу целых поколений. Кто бы мог возглавить эту работу, пока сказать сложно, но то, что эту идею важно реализовать качественно, обстоятельно и с привлечением профессионального сообщества, не вызывает сомнения.

Больше информации на сайте Минпросвещения России - https://dinastii.mpcenter.ru

#ГПН#ГодПедагогаиНаставника