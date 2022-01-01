Современный учебник. Формирование ключевых навыков человека XXI века. Методическое пособие для авторов учебников, экспертов, учителей

В методическом пособии освещены проблемы создания современного школьного учебника.

Охарактеризованы навыки человека XXI века, в которые входят ключевые социокультурные компетенции.

Показаны условия, при которых учебники станут средством формирования компетенций: конструктивно-критического мышления, креативности, коммуникативной, командного сотрудничества, субъектности.

Приведены методические рекомендации авторам учебников по отбору содержания учебника в соответствии с современными требованиями, экспертам по выявлению возможности учебников формировать навыки человека XXI века, учителям по формированию указанных навыков средствами действующих учебников.