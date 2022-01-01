Современный учебник. Формирование ключевых навыков человека XXI века. Методическое пособие для авторов учебников, экспертов, учителей
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Современный учебник. Формирование ключевых навыков человека XXI века. Методическое пособие для авторов учебников, экспертов, учителей

В методическом пособии освещены проблемы создания современного школьного учебника.

Охарактеризованы навыки человека XXI века, в которые входят ключевые социокультурные компетенции.

Показаны условия, при которых учебники станут средством формирования компетенций: конструктивно-критического мышления, креативности, коммуникативной, командного сотрудничества, субъектности.

Приведены методические рекомендации авторам учебников по отбору содержания учебника в соответствии с современными требованиями, экспертам по выявлению возможности учебников формировать навыки человека XXI века, учителям по формированию указанных навыков средствами действующих учебников.

Современный учебник. Формирование ключевых навыков человека XXI века. Методическое пособие для авторов учебников, экспертов, учителей.pdf
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