Стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Форум является ведущей мировой площадкой для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития. Деловая программа ПМЭФ"2023 включает в себя в том числе вопросы подготовки кадров для экономики страны, обучения и воспитания в образовательных организациях.

14 июня прошла сессия "Профессионалитет: отраслевой подход к подготовке кадров в условиях импортозамещения", в которой принял участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. В прошлом году был запущен федеральный проект "Профессионалитет", за год реализации которого проведена масштабная работа с участием представителей реального сектора экономики. Основной целью проекта является переход на новую отраслевую модель подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. Запись обсуждения по ссылке.

Министерство просвещения России начало работу по созданию Национального комплексного рейтинга всех колледжей и техникумов страны.

"Сегодня мы впервые покажем подходы к формированию рейтинга системы среднего профессионального образования. Это следующий шаг в повышении качества образования. Самым главным результатом этой работы станет обеспечение трудоустройства выпускников с достойной зарплатой. Сейчас мы формируем методику, профессиональный рейтинг эффективности работы всех колледжей нашей страны будет опубликован в декабре 2023 года", – сказал Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России отметил, что среди основных принципов методики рейтинга – открытость, прозрачность всех данных, фокус на результате, максимальный охват колледжей, гибкость и возможность регулярного обновления.

Ключевые показатели рейтинга касаются трудоустройства выпускников, формирования карьерной траектории и заработной платы выпускников. В рейтинг включены также параметры, основанные на данных о проведении аттестации в форме демонстрационного экзамена, участии в чемпионатном движении по профессиональному мастерству, а также участии преподавателей и мастеров производственного обучения во всероссийском конкурсе "Мастер года".

Национальный рейтинг поможет выявить лидеров, определить зоны внимания на уровне страны и региона, проектировать перспективные направления развития сферы профессионального образования.

Различные опросы школьников и их родителей показывают, что уже сегодня более 60% выпускников школ выбирают для продолжения обучения колледжи. Национальный рейтинг существенно упростит выбор образовательной организации.

Также в рамках Форума будут представлены презентации мультимедийной выставки по итогам конкурса "XXI век глазами детей", подарочного издания избранных статей К. Д. Ушинского под редакцией Сергея Кравцова, золотых и серебряных медалей.