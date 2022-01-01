Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе педагогических династий

Для представителей педагогических династий открыт прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Лучшая педагогическая династия". Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках Года педагога и наставника.
"Наша страна богата педагогическими династиями. Многие ведут свою историю еще с конца XIX века, а отдельные учительские семьи насчитывают свыше тысячи лет педагогического стажа. Такая преемственность и преданность профессии педагога достойны глубочайшего уважения, и эти примеры должны быть известны каждому, ведь мы говорим об учителях, которые воспитали и обучили многие поколения наших граждан, стали для них образцом приверженности любимому делу и сохранения семейных ценностей. Уверен, что конкурс педагогических династий, который проходит в Год педагога и наставника, еще раз покажет особое внимание к представителям самой важной профессии", – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Инициатива проведения конкурса прозвучала на первой сессии педагогических династий, которая состоялась в Ульяновске.
Всероссийский конкурс "Лучшая педагогическая династия" проводится по трем номинациям:
Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе желающим необходимо подать заявку, к которой необходимо прикрепить портретные и групповые фотографии членов династии, а также ссылку на видеовизитку с рассказом о профессиональной деятельности семьи и педагогическом стаже всех ее представителей, количестве поколений педагогов, их достижениях и наградах.
Материалы будет оценивать жюри, которое отберет для участия в очном этапе не более 30 династий.
Второй этап конкурса "Лучшая педагогическая династия" пройдет с 9 по 12 октября в Уфе. Он включает три тура. В ходе конкурсных испытаний финалисты расскажут о своей династии, проведут занятие "Разговоры о важном" для школьников и прочитают ученикам психолого-педагогических классов Уфы лекции о выдающихся педагогах и наставниках своих регионов.
Члены жюри определят победителей и лауреатов в каждой номинации. Абсолютным победителем конкурса станет династия, набравшая наибольшее количество баллов по итогам конкурсных испытаний.
Желающие принять участие в конкурсе могут направить заявку до 15 сентября на электронную почту: ped.dynasty@bspu.ru.
Организаторами Всероссийского конкурса "Лучшая педагогическая династия" выступают Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Министерство образования и науки Республики Башкирия при поддержке Минпросвещения России, Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.
Главные цели конкурса – общественное признание педагогических династий, их многолетнего плодотворного труда и вклада в развитие образования и просвещения, содействие укреплению престижа педагогической профессии, популяризация семейных и традиционных российских духовно-нравственных ценностей в образовании.