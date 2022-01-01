Светлане Вениаминовне Ивановой вручено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»

Сегодня в торжественной обстановке министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов вручил почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" доктору философских наук, профессору, научному руководителю Института стратегии развития образования, член-корреспонденту РАО, академику РАО Ивановой Светлане Вениаминовне за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу. Почетное звание присвоено Указом Президента Российской Федерации.

Коллектив Института сердечно поздравляет Светлану Вениаминовну с высокой правительственной наградой, желает новых успехов и побед, научных открытий, неиссякаемой энергии для реализации намеченных планов! Пусть воплотятся в жизнь все благородные замыслы и цели!

