Участниками Всероссийского конкурса «ПРО Образование – 2023» впервые могут стать образовательные организации

Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе журналистских работ "ПРО Образование – 2023" Минпросвещения России. В Год педагога и наставника список участников конкурса расширился. Свои работы теперь могут направить и образовательные организации, которые активно ведут группы в социальных сетях, реализуют специальные проекты и акции.

Для представителей школ, колледжей и вузов создана новая номинация – "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях". Сегодня почти треть всех заявок на конкурс – это заявки на участие в этой номинации, что говорит о рекордной активности педагогов, учеников и управленческих команд, вовлеченных в процессы информационного сопровождения.

Свои работы для участия в конкурсе представили уже сотни журналистов различных изданий, информационных агентств теле- и радиокомпаний, а также блогеры.

Заявки на конкурс "ПРО Образование" можно подать по 19 номинациям на сайте до 27 октября 2023 года. Имена победителей состязания объявят в ноябре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.

Смотрите видео: победитель в номинации "Лучший материал о воспитании учащихся" Всероссийского конкурса образовательной журналистики "ПРО Образование – 2022" Кирилл Борискин поделился своим мнением об актуальных темах в образовании и важности их информационного сопровождения.

Справочно

Всероссийский конкурс "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов и блогеров в области освещения и популяризации жизни российской школы. Мероприятие проводится более двадцати лет и за это время стало главным событием образовательной журналистики страны. Конкурс дает возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях.

В 2022 году Всероссийский конкурс "ПРО Образование" отметил свой 20-летний юбилей. На конкурс подали 989 конкурсных заявок из 77 регионов страны и вручили награды в 12 основных и 5 специальных номинациях. Особого упоминания были удостоены учителя-блогеры, которые снимали клипы, вели свои собственные сообщества, создавали полезный просветительский контент и писали про школу в социальной сети "ВКонтакте".