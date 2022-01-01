Учёным, сотрудникам Института стратегии развития образования, вручены награды РАО

25 мая в рамках заседания Президиума Российской академии образования, в Год педагога и наставника, в честь 100 - летнего юбилея Института стратегии развития образования президент и академик РАО Ольга Юрьевна Васильева вручила награды:

Медаль имени М.Н. Скаткина Добротиной Ирине Нургаиновне, кандидату педагогических наук, заведующей лабораторией филологического общего образования Института стратегии развития образования

Медаль "За выдающиеся заслуги" Осмоловской Ирине Михайловне, доктору педагогических наук, доценту, заведующей лабораторией дидактики общего и профессионального образования Института стратегии развития образования.

Передаем наши поздравления дорогим коллегам!

Справочно:

Медалью имени М.Н. Скаткина Российской академии образования награждаются граждане Российской Федерации из числа руководителей, научных и педагогических работников научных или образовательных организаций, деятелей в сфере наук об образовании, внесшие значительный вклад в развитие научной и образовательной деятельности.

Медалью "За выдающиеся заслуги" Российской академии образования награждаются граждане Российской Федерации из числа педагогических работников научных или образовательных организаций, деятелей в сфере наук об образовании за содействие развитию образования и/или сферы наук об образовании.

