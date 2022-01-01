Учителя года. Разговоры по душам

В книге мы представляем интервью с победителями и лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 года, в которых лучшие российские педагоги в свободной и доверительной форме рассуждают о том, какую тему они бы предложили рассмотреть на занятиях "Разговоры о важном", с которых в этом учебном году начинается каждый понедельник во всех школах и колледжах страны.

Основываясь на собственном опыте, талантливые учителя делятся с читателем своими размышлениями об актуальности выбранной темы для современного школьника, о ее важности для формирования у учеников ценностного отношения к своей родине – к России, к населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре; о ключевых аспектах жизни человека в современной России.