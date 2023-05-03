Ускова Ирина Владимировна об Осмоловской Ирине Михайловне

Конфуций говорил, что "учитель и ученик растут вместе...". Это действительно так, ведь хороший педагог всегда познает новое – с каждым учеником, совершенствует свои знания и идёт рука об руку с учеником.

В Год педагога и наставника, в честь 100-летнего юбилея Института стратегии развития образования, педагоги, учёные, исследователи института рассказали о своих наставниках.

Для Ирины Владимировны Усковой, начальника управления научно-исследовательской деятельности - ученого секретаря, настоящим другом, советником и наставником стала заведующий лабораторией дидактики общего и профессионального образования, доктор педагогических наук, доцент Ирина Михайловна Осмоловская.