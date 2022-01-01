Уважаемая Ирина Августовна, с юбилеем!

Уважаемая Ирина Августовна!

От всего коллектива Института примите сердечные поздравления с прекрасной датой - Вашим юбилеем!

Вы выдающийся ученый в области педагогической компаративистики. Первостепенное значение имеют крупнейшие научные результаты, полученные Вами в области методологии изучения зарубежного педагогического опыта и теории педагогической компаративистики. Особое внимание Вы уделяете анализу и описанию стандартов в образовании других стран, рассмотрению и интерпретации зарубежных теорий образования, обучения и воспитания, выявлению тенденций развития мирового и региональных образовательных пространств. Ваша деятельность отмечена высокими государственными наградами. Вы Лауреат премии Правительства РФ в сфере образования. Вы являетесь ведущим экспертом в области образования, членом Бюро Научного совета по сравнительной педагогике при Отделении философии образования и теоретической педагогики РАО.

Вы авторитетный организатор науки и образования, компетентный руководитель, отстаивающий интересы педагогической компаративистики и умеющий эффективно решать актуальные научно-педагогические задачи. Являясь соруководителем научной школы "Сравнительная педагогика: научная школа З. А. Мальковой – Б. Л. Вульфсона", Вы сохраняете её прочные основы и активно развиваете её добрые традиции и новаторские идеи. Благодаря Вашему высокому профессионализму, исследовательскому таланту, лидерским качествам и активной жизненной позиции Ваша научная школа сегодня входит в число наиболее значимых научных школ России. Вы разносторонне одарённая личность, образец учёного и человека, в котором гармонично сочетаются прирожденная аристократичность с твёрдостью характера, масштабность научного мышления с умением правильно расставлять приоритеты, глубокое видение сути вещей с творческим подходом к делу, мудрость накопленного опыта с оригинальными, новейшими методами исследования. Ваши передовые научные успехи, прекрасные управленческие качества, тёплое отношение к людям, безграничная верность выбранному делу и беззаветное служение науке и Родине вызывают глубокое уважение коллег, соратников и учеников.

В торжественный день Вашего юбилея желаем Вам здоровья, счастья, гармонии и процветания! Пусть Вас во всем окружает атмосфера солнца, тепла и взаимопонимания! Пусть каждый день приносит радость встреч, яркость воспоминаний и открывает новые горизонты для уникальных идей и их реализации! Блестящих успехов и выдающихся свершений во имя педагогической науки и образования нашей страны!

С юбилеем!