Уважаемая Валентина Максимовна!

От всего коллектива Института примите сердечные поздравления с Вашим юбилеем!

Ваш профессиональный путь неотделимо связан с изучением актуальных проблем филологического общего образования. Вы внесли важный вклад в разработку теоретических основ содержания литературного образования и его научно-методического обеспечения, в совершенствование стратегий чтения школьников и системы оценки качества образовательных достижений обучающихся по литературе. Большое значение имеют результаты, полученные Вами в области истории методики литературы. Ваши научные исследования тесно связаны с образовательной практикой. Вы входите в состав авторского коллектива школьных учебников по литературе и хрестоматий для самостоятельного чтения школьников. Мы искренне уважаем Ваши научно-педагогические достижения, высоко ценим Вас как истинного профессионала и выражаем Вам глубокую признательность за Ваш достойный труд и верность любимому делу.

В этот светлый день желаем Вам здоровья и благополучия! Пусть жизнь будет наполнена счастливыми моментами, теплыми встречами и яркими событиями! Пусть каждый день приносит Вам радость, оптимизм и вдохновение! Уникальных идей, новых свершений и больших побед во всех Ваших благих начинаниях и делах во имя России!

С юбилеем!