В 2023 году Институт стратегии развития образования РАО продолжит проведение семинаров для оказания методической поддержки учителей в период внедрения обновленных ФГОС

В течение 2022-2023 учебного года Институт стратегии развития образования РАО проводит методические семинары для учителей школ по вопросам содержания и реализации примерных рабочих программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В рамках мероприятий ведущие ученые и эксперты страны обсуждают с аудиторией наиболее актуальные темы, касающиеся особенностей реализации примерных рабочих программ по учебным предметам, учебным модулям и курсам внеурочной деятельности в условиях введения обновленных ФГОС, а также знакомят педагогическое сообщество с имеющимися информационными и методическими ресурсами, спецификой их применения в образовательном процессе.

За сентябрь-декабрь 2022 года командой института проведено более 70 методических семинаров, на которых рассмотрено содержание 38 примерных рабочих программ по 18 учебным предметам (учебным модулям) и курсам внеурочной деятельности. В январе-мае 2023 года институт планирует продолжить проведение семинаров для педагогов страны.

Ознакомиться с планом проведения методических семинаров можно в календаре на информационном портале "Единое содержание общего образования" в разделе "Методические семинары". На странице каждого учебного предмета размещен свой план семинаров, в котором отражена более подробная информация о запланированных и уже состоявшихся мероприятиях.

Ждем вас на семинарах в 2023 году!