В «Артеке» прошел семинар, посвященный проекту «Школа Минпросвещения России»

6-7 апреля в Международном детском центре "Артек" прошел проектно-управленческий семинар "Проект "Школа Минпросвещения России" как механизм усиления единой системы управления качеством образования". Участниками события стали представители Минпросвещения России, ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России", Международного детского центра "Артек", экспертного сообщества.

В 2022 году школа Международного детского центра "Артек" стала площадкой реализации проекта "Школа Минпросвещения России" в пилотном формате. Проект направлен на формирование единого образовательного пространства (обучение и воспитание); а также совершенствование традиционной системы обучения: сохранение классического образования высокого конкурентоспособного уровня, общения учителя и ученика, воспитание нравственных ценностей, гражданина, патриота, сотрудничество с семьей. Помимо этого, среди целей проекта – актуализация задач школьного образования. В соответствии с концепцией проекта в развитии школы выделены пять основных направлений: знание, здоровье, творчество, воспитание, профориентация.

Проект уже реализовывается в школе "Артека", именно поэтому на площадке образовательного учреждения прошел проектно-управленческий семинар "Проект "Школа Минпросвещения России" как механизм усиления единой системы управления качеством образования".

"Проект "Школа Минпросвещения России" – это образ российской школы ближайшего будущего, который мы будем формировать во всех школах нашей страны. Сейчас проект реализуется на трех пилотных площадках, в том числе, в школе "Артека". Это необходимо для того, чтобы артековская школа стала ресурсным центром по образовательным практикам, новаторским, инновационным решениям в сфере образования с точки зрения предметного содержания. В данном случае школа "Артека" является прообразом школы будущего, где представлены все основные направления деятельности любой образовательной организации. Это не только площадка пилотной реализации проекта, но и образ для подражания для других школ в России", – отметил Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Максим Костенко.

В рамках круглого стола "Проект "Школа Минпросвещения России" как механизм усиления единой системы управления качеством образования" участники проектно-управленческого семинара обсудили основные элементы реализации проекта. В круглом столе также приняли участие ректор ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" Павел Кузьмин, директор ФГБНУ "ИСРО РАО" Татьяна Суханова, представители экспертного сообщества и педагогического коллектива школы "Артека".

А в рамках проектного семинара "Реализация проекта "Школа Минпросвещения России": инструменты управления качеством образования" участники события обсудили показатели, по которым происходит диагностика образовательного учреждения в рамках проекта "Школ Минпросвещения России". Семинар провела заместитель начальника управления исследования и разработки ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" Светлана Ладыгина.

Помимо этого, Проректор Академии Богдан Легостаев рассказал о развитии цифровой образовательной среды школы, возможностях использования цифрового образовательного контента библиотеки Академии Минпросвещения. Проректор Академии Ольга Суханова представила план мероприятий реализации Проекта, рассказала о роли управленческой команды школы в достижении ключевых показателей проекта.

Участие в проектно-управленческом семинаре играет важную роль для развития образовательного процесса, уверена директор школы "Артека" Наталья Царькова: "Мы говорим о важных показателях, которые помогут нашей школе развиваться дальше. Обсудили восемь направлений: знания, качество образования, воспитание, здоровье, творчество, школьный климат, образовательная среда и школьная команда. По каждому из этих направлений разработана определенная методика. Мы также обсуждаем, какой должна быть школа, чтобы находиться на базовом, достаточном и на продвинутом уровнях. Нам очень важно увидеть сегодня собственные перспективы".

Ректор ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" Павел Кузьмин поблагодарил учителей школы "Артека" за работу и вручил благодарности.

Участники семинара также познакомились с традициями "Артека", возложили цветы к Мемориалу Славы и посетили Аллею Героев-артековцев. Здесь гости узнали истории людей, которые, побывав в "Артеке", встали на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого, участники семинара посетили экскурсию по школе "Артека", узнали, как проходит образовательный процесс в Стране Детства.

"Я – артековец, отдыхал здесь в 1987 году. Тогда, в двенадцатилетнем возрасте, для меня в "Артеке" открылся целый мир. Со многими ребятами мы поддерживаем связь, встречаемся. Конечно, "Артек" очень сильно на меня повлиял, это было расширение границ и понимание того, что ты сам можешь многого достичь", – вспомнил Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Максим Костенко.

Педагоги школы детского центра показывали гостям свои кабинеты, инфраструктуру, оборудование, а также рассказывали, как организован учебный процесс. Событие позволило артековским учителям не только рассказать экспертам о своей работе, но и получить ценный опыт и знания.